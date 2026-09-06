El Teléfono de la Esperanza de Navarra atiende 9.830 llamadas en lo que va de año, 322 relacionadas con el suicidio

Cartel de la campaña del Teléfono de la Esperanza por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. - TELÉFONO DE LA ESPERANZA

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza de Navarra ha registrado desde el 1 de enero un total de 9.830 llamadas atendidas. La mayoría están referidas a problemas psicológicos y psiquiátricos, seguidas por aquellas relacionadas con problemáticas relacionales. En lo referente a temática suicida, ha atendido un total de 322 llamadas: 268 presentaban ideación suicida, 50 estaban en crisis suicida y 4 personas estaban realizando un suicidio en curso.

A nivel nacional, el Teléfono de la Esperanza ha recibido 87.623 peticiones de ayuda. Aunque el nivel de demanda mantiene niveles similares a los del año pasado en el mismo período (con un ligero aumento del 0,5%), las demandas relacionadas con conducta suicida han aumentado un 10,6% con respecto a 2025.

La entidad ha lanzado la campaña 'Cuando solo ves... NADA', con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el próximo 10 de septiembre. Esta campaña tiene como objetivo hablar de dos realidades. Por un lado, la vivencia de la persona en crisis y cómo el sufrimiento intenso "puede hacer que perciba cada vez menos alternativas", y, por otro, cómo el entorno "a veces tampoco 've nada' a causa de falsas creencias que dificultan detectar el sufrimiento, las señales, preguntar y acompañar a tiempo".

"Una parte importante en la prevención del suicidio es intervenir lo antes posible, por lo tanto, dejarse llevar por creencias, como que una tentativa sólo busca llamar la atención, que el suicidio es un acto impulsivo o que sólo los profesionales pueden ayudar en una crisis suicida, puede tener consecuencias desafortunadas", advierten desde el Teléfono de la Esperanza.

"Prevenir el suicidio no consiste en actuar sólo en el momento de emergencia, sino que implica construir una cultura donde hablar del sufrimiento sea posible. Por eso, lo que buscamos con esta campaña es dar herramientas para reconocer situaciones de sufrimiento y posibles señales de alerta sin que pasen desapercibidas o minimizadas", señala Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del chat del Teléfono de la Esperanza.

La campaña se difundirá en redes sociales entre el 4 y el 10 de septiembre y también contará con distintas acciones locales. La sede de Pamplona, además de participar en las acciones a través de las redes sociales, estará en la calle el día 10, en la Avenida de Roncesvalles a las 19.00 horas, junto al Monumento al Encierro, para explicar a la ciudadanía "la importancia de conocer los mitos relacionados con la conducta suicida" que dificultan "implementar programas de prevención".

El objetivo final de la campaña es recordar que "hablar del suicidio de forma cuidadosa no sólo no incrementa el riesgo, sino que participa en su prevención. Lo importante es ofrecer un espacio de escucha sin juicio y que la persona se sienta segura para pedir ayuda".

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del teléfono 717 003 717. En Navarra, también a través del teléfono 948243040, disponible todos los días del año, las 24 horas. Además, el Chat de la Esperanza, funciona de lunes a domingo de 18.00 a 00.00 horas, y puede utilizarse desde la web de la entidad (telefonodelaesperanza.org).