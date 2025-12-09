El Teléfono de la Esperanza protagonizará el pregón navideño el próximo 19 de diciembre desde la Plaza Consistorial

Archivo - Pregón de Navidad en Pamplona. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO - Archivo

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza será la entidad encargada de leer el pregón navideño este año, que dará inicio a las fiestas navideñas el viernes, 19 de diciembre, a las 19 horas desde la Plaza Consistorial. Con esta decisión, el Ayuntamiento de Pamplona quiere reconocer "la importante labor social que desarrolla esta entidad en Navarra y su compromiso solidario, ofreciendo apoyo emocional, acompañamiento y escucha activa a personas que atraviesan situaciones de soledad, crisis personales o momentos de especial vulnerabilidad".

Supone, ha indicado el Consistorio en una nota, un homenaje a su dedicación y un agradecimiento público a su compromiso solidario. "Todo ello hace de la asociación Teléfono de la Esperanza un recurso esencial para Pamplona y, en extensión, para toda la Comunidad foral", ha añadido. La presidenta de la asociación, Begoña Arbeloa, será la encargada de leer el pregón, junto con Luis Royo y Natalia Regueras, ambas personas voluntarias en la asociación.

La celebración de pregón comenzará con sendas interpretaciones musicales de la Pía Unión de los Pastores de Belén y del Coro Infantil del Orfeón Pamplonés. Los primeros interpretarán 'La llamada', mientras que medio centenar de integrantes del coro infantil interpretarán 'Campana sobre campana', con arreglos de Luis Bedmar. El broche final lo pondrán, por un lado, el Coro Infantil de Orfeón Pamplonés con el tema 'Jingle bell rock', con arreglos de Mac Huff y la Pía Unión de los Pastores de Belén.

El pregón, que tendrá una duración aproximada de 30 minutos, contará con la presencia la Corporación municipal, encabezada por el alcalde, Joseba Asiron.

El Teléfono de la Esperanza ofrece, además de su servicio de atención telefónica, múltiples iniciativas orientadas a promover el bienestar emocional y la participación social. Entre ellas se incluyen cursos y talleres formativos sobre gestión emocional, comunicación y autocuidado; programas de voluntariado que fomentan el acompañamiento y la ayuda mutua; actividades comunitarias como marchas solidarias y jornadas de sensibilización como el día de la Escucha y el día de Prevención del Suicidio; y celebraciones como la fiesta del voluntariado, con la que se destaca el compromiso de quienes colaboran con la entidad, ha añadido el Ayuntamiento.

Además, este año, se cumplen 25 años desde que el Teléfono de la Esperanza comenzara a organizar la cena de Nochebuena para personas que se encuentran solas en esas fechas tan señaladas.

