El teléfono de información ciudadana 010 recupera este martes su horario habitual, con atención de lunes a sábado

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 1 de septiembre, el servicio de atención ciudadana 010 retoma su habitual horario de atención tras los meses veraniegos de julio y agosto, ampliando su horario a las tardes y al sábado.

Atenderá, como suele ser habitual durante el curso, de lunes a viernes de 8 horas de la mañana a 19 horas de la tarde y los sábados, en horario matinal, de 9.30 a 13.30 horas.

La Casa de la Juventud concluye este lunes su programación de verano con la última sesión de 'Cada día un plan' y a mediados de septiembre empezarán los cursos de otoño, que tienen la inscripción abierta desde el pasado 17 de agosto.

Con el inicio del curso y la llegada de septiembre, la Casa de la Juventud adopta ya su horario de invierno y abrirá de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 y 21 horas, los sábados, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, y los domingos solo por la mañana, de 10 a 14 horas.

También modifica su horario con la llegada del mes de septiembre el Centro Harrotu de la calle San Gregorio 28, un servicio público municipal que ofrece información y promoción de los derechos y la participación LGTBI.

Desde este martes, abrirá los lunes de 10 a 15 horas, de martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16.30 a 20 horas y los sábados de 11 a 14 horas.