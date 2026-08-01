Una tesis señala que la mentoría relacional puede crear "redes estables de apoyo" para jóvenes vulnerables

La autora de la tesis, Eider Jaime, en la UPNA. - UPNA

PAMPLONA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La trabajadora social e investigadora Eider Jaime Ariztegui ha analizado en su tesis doctoral, defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), cómo las relaciones de mentoría "pueden convertirse en redes estables de apoyo" para personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. La mentoría social es un proceso en el que la persona mentora ayuda en la toma de decisiones, en la adquisición de conocimientos y habilidades, y promueve el desarrollo y la integración social de la persona mentorada.

En su trabajo, la investigadora se pregunta qué hace que una relación de apoyo entre dos personas que inicialmente no se conocían continúe cuando termina el programa que propició su encuentro. En concreto, se ha centrado en el impacto de la mentoría relacional en personas jóvenes con dificultades para afrontar la transición hacia la vida autónoma.

La investigación se centra en los programas de mentoría Orbitan, desarrollado en Navarra, y Txinparta, en Bizkaia, iniciativas impulsadas por las cooperativas Garaian y Agintzari, respectivamente, dentro del Grupo Bogan S. Coop. de Iniciativa Social. Ambos programas se dirigen a personas jóvenes que afrontan "especiales dificultades en su proceso de emancipación y construcción de un proyecto de vida autónomo", ya que algunas de ellas son personas procedentes del sistema de protección o personas jóvenes migradas sin apoyos familiares en el territorio, explican desde la UPNA.

La tesis, titulada 'La mentoría relacional con personas jóvenes adultas con dificultades en la transición a la vida autónoma y la permanencia de las relaciones', ha sido dirigida por los doctores Javier Arza Porras y Txema Uribe Oyarbide, profesores del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPNA.

"Aunque numerosos estudios han demostrado los beneficios de la mentoría, esta investigación se centra en un aspecto menos explorado: qué ocurre cuando finaliza el acompañamiento formal en programas de mentoría con enfoque relacional y las personas dejan de participar en el programa", apunta la autora de la tesis.

MEJORAS EN LA AUTOESTIMA Y FORTALECIMIENTO DE RELACIONES

Los resultados muestran que la mentoría relacional "no solo ofrece mejoras en la autoestima, en el bienestar emocional y en apoyo social de las personas mentoradas, sino que también favorece sentimientos positivos en las personas mentoras". La investigación muestra que la mentoría genera "relaciones significativas" para ambas partes, lo que contribuye a que, en la mayoría de los casos, los vínculos continúen una vez finalizado el programa formal.

La tesis identifica varios factores que explican esta permanencia. Entre ellos destacan "la construcción de vínculos seguros, la confianza mutua, el apoyo emocional, la existencia de figuras de referencia afectiva y el seguimiento sistemático de las relaciones por parte de las figuras técnicas presentes en este tipo de programas".

Según la investigación, la calidad del vínculo constituye el elemento central de este modelo de mentoría. Frente a otros enfoques más orientados a la consecución de objetivos concretos o a la transmisión de conocimientos, la mentoría relacional pone el acento en el acompañamiento emocional y en la construcción de relaciones basadas en la reciprocidad, la horizontalidad y la confianza mutua.

EXPERIENCIAS DE PERSONAS MENTORAS, MENTORADAS Y PROFESIONALES

El estudio analizó la experiencia de 28 personas mentoradas, 36 personas mentoras y dos profesionales de mentoría de los programas, mediante una metodología mixta que combinó herramientas cuantitativas y cualitativas. La investigación tomó como base el modelo de evaluación desarrollado por Bogan S. Coop. de Iniciativa Social e incorporó técnicas cualitativas adicionales diseñadas por la investigadora para profundizar en la comprensión de los procesos relacionales y enriquecer los hallazgos obtenidos.

El estudio muestra mejoras en la autoestima, el bienestar emocional y la percepción de apoyo social de las personas participantes como mentoradas. Asimismo, refleja un fortalecimiento de sus redes relacionales y de su sentimiento de pertenencia a la comunidad. Por otro lado, las personas mentoras también describen "cambios significativos" derivados de la experiencia, entre ellos una mayor empatía, una comprensión más profunda de realidades sociales diferentes y una ampliación de sus propios horizontes personales y comunitarios, una mayor sensibilidad intercultural y el aprendizaje de ejemplos de resiliencia ante los desafíos de la vida.

Esta dimensión bidireccional constituye una de las características más relevantes de la mentoría relacional, "que deja de entenderse como una relación unidireccional de ayuda para convertirse en un espacio de aprendizaje compartido".

Las conclusiones de la tesis apuntan a que la mentoría relacional "puede desempeñar un papel relevante en la construcción de comunidades más inclusivas y cohesionadas". "En un contexto marcado por la individualización de las relaciones sociales y por las dificultades que afrontan muchas personas jóvenes para acceder a redes de apoyo estables, este modelo ofrece una vía para generar conexiones significativas entre personas de diferentes edades, trayectorias vitales y contextos sociales", explica la autora de la tesis.

La investigación subraya además la importancia de la sistematización de los programas, de la capacitación de las personas participantes, tanto mentoras como mentoradas, y del seguimiento continuado de las relaciones como elementos clave para favorecer la permanencia de los vínculos y maximizar su impacto.

BREVE CV DE EIDER JAIME ARIZTEGUI

La investigación doctoral de Eider Jaime Ariztegui está estrechamente vinculada a su trayectoria profesional. Diplomada en Trabajo Social por la UPNA, cuenta también con formación especializada en intervención social, inmigración, integración social y ética aplicada a la intervención social.

A lo largo de su carrera, ha trabajado en distintos ámbitos relacionados con la inclusión social y en el acompañamiento de personas en situación de dificultad social. Entre 2019 y 2021 desarrolló su labor como técnica con juventud migrante sin apoyo familiar en Navarra, diseñando itinerarios personalizados para favorecer su autonomía. Posteriormente trabajó en Garaian Cooperativa de Iniciativa Social como técnica de proyectos y técnica de mentoría en el Servicio Kideak, experiencia que contribuyó a profundizar en el conocimiento de este modelo de mentoría relacional y donde se ha ubicado la investigación.

Actualmente desarrolla su actividad profesional en la Fundación Koine-Aequalitas, donde trabaja como técnica en el área de proyectos de innovación social e investigación aplicada orientados a la mejora de políticas públicas y al diseño de metodologías de intervención basadas en evidencia.