El tiempo en Navarra para hoy, 10 de enero de 2026

PAMPLONA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielos nubosos o cubiertos. Brumas en zonas de montaña y nieblas en cumbres. Lluvias y chubascos persistentes en el tercio norte, dispersos y menos probables cuanto más al sur. La cota de nieve se situará entre los 800-1000 metros durante la madrugada, y ascenderá hasta los 1000-1200 metros por la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso; heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo o moderado del oeste y noroeste, más intenso en la Ribera del Ebro; no se descartan rachas muy fuertes en zonas de montaña durante la madrugada.