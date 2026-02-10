El tiempo en Navarra para hoy, 10 de febrero de 2026

PAMPLONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros esporádicos durante la tarde. Precipitaciones débiles o localmente moderadas, más probables, frecuentes e intensas en la mitad norte y que pueden ir acompañadas de tormentas y ser localmente persistentes en la vertiente cantábrica.

Temperaturas en aumento, que puede ser localmente notable en las máximas de la Ribera del Ebro. Vientos flojos de componente sur que girarán a oeste, salvo en la vertiente cantábrica y en el Pirineo donde serán moderados y de componente sur.