El tiempo en Navarra para hoy, 11 de febrero de 2026

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra intervalos nubosos tendiendo a nuboso o cubierto y a poco nuboso al final del día. Precipitaciones débiles a moderadas a partir del mediodía, más probables, frecuentes e intensas en el tercio norte y que pueden ir acompañadas de tormentas al final del día en la vertiente cantábrica.

Temperaturas mínimas en descenso en el norte, en ascenso en el sureste y con cambios ligeros en el resto. Temperaturas máximas en descenso. Vientos flojos con predominio de la componente sur e intervalos de mayor intensidad en la vertiente cantábrica y sureste, tendiendo a moderados de componente oeste en toda la Comunidad.