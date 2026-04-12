El tiempo en Navarra para hoy, 12 de abril de 2026

PAMPLONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielos cubiertos, disminuyendo a nuboso por la tarde. Lluvias y chubascos de madrugada, que pueden ir acompañadas de tormentas, y que irán disminuyendo de oeste a este por la mañana, reactivándose por la tarde en el noroeste. Cota de nieve alrededor de 800-900 metros durante las primeras horas de la madrugada, aumentando al final a 1100-1200.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso notable. Heladas débiles en Pirineos. Viento del norte y noroeste flojo a moderado.