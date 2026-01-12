El tiempo en Navarra para hoy, 12 de enero de 2026

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielos cubiertos. Temperaturas en ascenso ligero a moderado salvo en las mínimas en las sierras del este, y las máximas en las sierras del oeste, donde no se esperan cambios en las mínimas pero sí un descenso en las máximas.

Viento flojo a moderado del suroeste acompañado de rachas fuertes en zonas altas del tercio septentrional, muy fuertes en la Vertiente Cantábrica y Pirineo navarro al final del día.