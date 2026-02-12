El tiempo en Navarra para hoy, 12 de febrero de 2026

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso en el tercio norte y poco nuboso en el resto, cubriéndose por la tarde. Probables lluvias y chubascos en el tercio norte hasta el final de la tarde, pudiendo ir acompañados de tormenta de madrugada.

Temperaturas mínimas sin cambios en la Vertiente Cantábrica y en descenso en el resto, ligero en Pirineos; máximas en descenso en la Vertiente Cantábrica, ligero en Pirineos y sin cambios en el resto. Viento flojo a moderado del oeste rolando y amainando a flojo variable por la noche. Probables rachas muy fuertes durante la primera mitad del día.