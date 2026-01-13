El tiempo en Navarra para hoy, 13 de enero de 2026

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielos cubiertos. Probabilidad de lluvias débiles dispersas al final del día en el Pirineo, que no se descartan en otras altas del tercio septentrional.

Temperaturas en ascenso, ligero en las máximas; las mínimas se alcanzarán al final del día. Viento flojo a moderado del suroeste acompañado de rachas fuertes, muy fuertes en zonas altas del tercio septentrional, que tiende a amainar en las últimas horas.