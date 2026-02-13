El tiempo en Navarra para hoy, 13 de febrero de 2026

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielos nubosos. Precipitaciones generalizadas que serán más intensas y persistentes en la mitad norte, se espera que se den en forma de nieve en el Pirineo donde la cota estará en torno a 1000 y 1200 metros.

Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en descenso, localmente notable. Heladas débiles en cumbres del Pirineo. Vientos flojo a moderado variable con intervalos del sureste en la primera mitad del día y rolando a noroeste por la tarde, sin descartarse rachas muy fuertes en zonas altas desde la segunda mitad del día.