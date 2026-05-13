El tiempo en Navarra para hoy, 13 de mayo de 2026

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros esporádicos en el extremo sur. Probables nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la mitad norte.

Precipitaciones débiles o localmente moderadas en la mitad norte que serán más persistentes en la vertiente cantábrica. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en descenso. Vientos flojos del norte y noroeste con cierzo en el Ebro.