El tiempo en Navarra para hoy, 13 de septiembre de 2025

PAMPLONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielos nubosos o cubiertos acompañados de brumas matinales en el tercio norte y bancos de niebla asociados en sus zonas más altas. Probabilidad de lluvias débiles dispersas en el norte que tienden a remitir al final del día.

Temperaturas mínimas en ligero descenso salvo en el Pirineo y en el sureste, donde no se esperan cambios; máximas en ligero descenso salvo en la Ribera del Ebro. Viento flojo del norte, que será del noroeste en la Ribera del Ebro en la primera parte del día.