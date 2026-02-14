El tiempo en Navarra para hoy, 14 de febrero de 2026

PAMPLONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo nuboso o cubierto, con predominio de nubosidad baja que dará brumas y nieblas matinales en zonas altas del Pirineo. Precipitaciones generalizadas que remitirán por la tarde, menos probables en la Ribera del Ebro, y más intensas y frecuentes en el tercio norte, donde podrá darse algún chubasco fuerte acompañado de tormenta durante la mañana. Cota de nieve a 1000-1200 metros que bajará hasta los 600-700 metros al final del día.

Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles o moderadas en el Pirineo. Viento moderado del noroeste, con rachas muy fuertes en toda la comunidad.