El tiempo en Navarra para hoy, 14 de mayo de 2026

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielos nubosos o temporalmente cubiertos abriéndose claros esporádicos en el extremo sur. Posibilidad de nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la mitad norte.

Lluvias débiles y chubascos dispersos que pueden ser localmente persistentes en la vertiente cantábrica y serán menos frecuentes e intensos en la mitad sur. Cota de nieve en torno a 1600 metros en el Pirineo. Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos. Vientos flojos y moderados del norte y noroeste con cierzo en el Ebro.