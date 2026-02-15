El tiempo en Navarra para hoy, 15 de febrero de 2026

PAMPLONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo cubierto. No se descarta alguna precipitación débil ocasional y dispersa en el Pirineo y en la vertiente cantábrica, más probables por la tarde. La cota de nieve ascenderá desde los 700 metros de madrugada, hasta situarse por encima de 2000 metros al final del día.

Temperaturas mínimas sin cambios, y máximas en ascenso generalizado, localmente notable en el entorno de Urbasa y Aralar. Viento flojo de componente oeste, con algún intervalo moderado en la Ribera del Ebro.