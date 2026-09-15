El tiempo en Navarra para hoy, 15 de septiembre de 2026

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso o despejado aumentando, a partir de la tarde, a nuboso o cubierto en el noroeste y en Pirineos. No se descartan al final del día lluvias débiles en la vertiente cantábrica.

Temperaturas mínimas en aumento que será ligero o sin cambios en el tercio norte y en las sierras occidentales. Temperaturas máximas en descenso en el noroeste, en ligero aumento en la Ribera del Ebro y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos variables arreciando desde el mediodía a flojos a moderados de norte y noroeste, con Cierzo en el Ebro.