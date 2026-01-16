El tiempo en Navarra para hoy, 16 de enero de 2026

PAMPLONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielos nubosos y cubiertos, abriéndose claros durante la tarde. No se descartan nieblas dispersas en el centro y sur de la Comunidad. Probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en el Pirineo, donde la cota de nieve quedará ubicada en torno a 1.200-1.400 metros.

Temperaturas con cambios ligeros, predominando los ascensos de las mínimas en el centro y la Ribera y los descensos de las máximas en el área pirenaica. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Vientos flojos variables con predominio de la componente sur.