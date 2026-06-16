El tiempo en Navarra para hoy, 16 de junio de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: martes, 16 junio 2026 5:32
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PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana y al final del día en el noroeste, que podrían ir con brumas y nieblas asociadas. En el resto, poco nuboso con nubosidad de evolución durante las horas centrales.

Probables chubascos acompañados de tormenta por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso, en general ligero y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, sin descartar intervalos de mayor intensidad en zonas de tormenta.

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