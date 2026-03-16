El tiempo en Navarra para hoy, 16 de marzo de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 5:32
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PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo nuboso o cubierto, disminuyendo a mediodía, desde el este, a poco nuboso con intervalos de nubes altas en su mayoría. Brumas y nieblas matinales y a últimas horas, en zonas altas de la mitad occidental. Probables lluvias débiles dispersas en la vertiente cantábrica y en las sierras occidentales.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Temperaturas máximas en ascenso, que será notable, salvo en la vertiente cantábrica y en el tercio sur. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo a moderado de noroeste y norte que será flojo variable de madrugada y al final del día en la Navarra cantábrica.

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