El tiempo en Navarra para hoy, 16 de marzo de 2026

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo nuboso o cubierto, disminuyendo a mediodía, desde el este, a poco nuboso con intervalos de nubes altas en su mayoría. Brumas y nieblas matinales y a últimas horas, en zonas altas de la mitad occidental. Probables lluvias débiles dispersas en la vertiente cantábrica y en las sierras occidentales.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Temperaturas máximas en ascenso, que será notable, salvo en la vertiente cantábrica y en el tercio sur. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo a moderado de noroeste y norte que será flojo variable de madrugada y al final del día en la Navarra cantábrica.