El tiempo en Navarra para hoy, 16 de mayo de 2026

PAMPLONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielos nubosos o cubiertos, con grandes claros al principio y al final del día, salvo en los tercios norte y oeste con brumas y nieblas matinales y nocturnas en zonas altas. Lluvias débiles y dispersas en el noroeste y tercio norte que van remitiendo durante la tarde. Cota de nieve sobre 1300-1500 metros, subiendo durante la mañana.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso, salvo en el tercio tercio sur donde se mantienen sin cambios. Heladas débiles en cumbres del Pirineo. Viento del noroeste, flojo en general, con intervalos moderados en el Ebro durante las horas centrales.