El tiempo en Navarra para hoy, 17 de agosto de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo poco nuboso o despejado aumentando por la tarde a intervalos de nubes altas, y nubosidad de evolución que no se descarta que vaya acompañada de lluvias débiles y chubascos tormentosos dispersos más probables en las sierras de la franja central de la Comunidad foral.

Temperaturas mínimas con pocos cambios significativos y máximas en ascenso en el cuadrante noroccidental. Viento flojo con predominio de la componente norte y algunos intervalos moderados en la mitad sur por la tarde.