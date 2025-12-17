El tiempo en Navarra para hoy, 17 de diciembre de 2025

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo nuboso o cubierto con nubosidad baja y alta. Brumas y nieblas en zonas altas hasta la mañana. No se descartan lluvias débiles en el extremo sur y vertiente cantábrica durante la madrugada.

Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso, que será más acusado en el extremo occidental. Viento del noroeste flojo tendiendo a variable en las horas centrales y a componente este al final del día.