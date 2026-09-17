El tiempo en Navarra para hoy, 17 de septiembre de 2026

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielos nubosos, con predominio de nubosidad alta en el centro y sur de la Comunidad. Posibles brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas elevadas del tercio norte.

Probables precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente cantábrica y en zonas de montaña del noroeste que remitirán a lo largo de la tarde.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en las mínimas y los aumentos en las máximas de la Ribera del Ebro. Vientos flojos y moderados de norte y noroeste con cierzo en el Ebro.