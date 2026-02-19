El tiempo en Navarra para hoy, 19 de febrero de 2026

PAMPLONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso o cubierto en la mitad norte e intervalos nubosos en la mitad sur. Lluvias débiles y chubascos aislados, menos probables en el tercio sur, que pueden ir acompañados de alguna tormenta aislada de madrugada. Cota de nieve bajando de 700-800 metros la primera mitad del día, bajando después a 1000.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso que será localmente notable en vertiente cantábrica y Pirineo. Heladas débiles en el Pirineo. Viento del noroeste moderado disminuyendo al final a flojo, con intervalos fuertes en la Ribera del Ebro.