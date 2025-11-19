El tiempo en Navarra para hoy, 19 de noviembre de 2025

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo nuboso, salvo en la Ribera del Ebro, donde habrá intervalos nubosos. Brumas y nieblas en Pirineos y en las sierras occidentales asociadas a nubosidad baja. Lluvias y chubascos por la tarde en la mitad norte, más persistentes en la vertiente cantábrica y Pirineo. Cota de nieve sobre 1.200-1.400 metros, bajando a 800-1.000 al final del día.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en el centro de la Comunidad foral y en el Pirineo, donde podrían ser localmente moderadas en cotas altas. Viento flojo variable, con predominio del noroeste con rachas moderadas.