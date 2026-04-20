El tiempo en Navarra para hoy, 20 de abril de 2026

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra intervalos nubosos, más abundantes por la tarde, acompañados de nubes de evolución en las horas centrales. Ligera presencia de calima hacia el final de la tarde. Lluvias y chubascos tormentosos por la tarde, más frecuentes en el tercio norte y la Ribera del Ebro.

Temperaturas mínimas en ascenso, menos acusado en la Vertiente Cantábrica; máximas en ascenso en la Vertiente Cantábrica y menos acusado o incluso sin cambios en el resto. Viento flojo variable con predominio de la componente norte en la segunda parte del día.