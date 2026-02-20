El tiempo en Navarra para hoy, 20 de febrero de 2026

PAMPLONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo nuboso, tendiendo a partir de la tarde a poco nuboso, con nubes bajas y bancos de niebla matinales en el tercio norte y oeste. Lluvias débiles y chubascos en el tercio norte durante la primera mitad del día, con cota de nieve sobre 1.000-1.200 metros.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el tercio norte, en ligero descenso en la Ribera del Ebro y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Viento flojo del noroeste, con intervalos fuertes, pasando a flojo del norte por la tarde.