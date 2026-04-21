El tiempo en Navarra para hoy, 21 de abril de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: martes, 21 abril 2026 5:32
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PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra intervalos nubosos que tienden a cubrir el cielo desde la tarde. Se espera calima. Probables lluvias y chubascos en la segunda parte del día y más frecuentes en el oeste de la Comunidad que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo. La precipitación podría arrastrar barro.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximos en ascenso ligero a moderado. Viento flojo variable al principio que tiende por la mañana a flojo del sureste.

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