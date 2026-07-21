El tiempo en Navarra para hoy, 21 de julio de 2026

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución en horas centrales cuando podrían producirse tormentas dispersas en el sur y este, sobre todo en Pirineos.

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se alcanzarán los 38 grados en la Ribera del Ebro y los 36 en otras zonas llanas del extremo oriental. Viento flojo de norte y noroeste con intervalos moderados por la tarde.