El tiempo en Navarra para hoy, 22 de enero de 2026

PAMPLONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra predominio de cielos nubosos o cubiertos, con apertura transitoria de claros hasta mediodía en la mitad sur. No se descarta algún chubasco débil y disperso durante las primeras horas de la madrugada y al final del día. Cota de nieve en torno a 1.000 metros.

Temperaturas mínimas en aumento ligero en el suroeste, en descenso ligero en el Pirineo y con pocos cambios en el resto; máximas en ligero ascenso, aunque sin cambios en Pirineos. Heladas débiles en cotas altas de Pirineos. Viento flojo o moderado de dirección variable, arreciando por la tarde a moderado de componente sur con rachas fuertes en cotas altas.