El tiempo en Navarra para hoy, 23 de abril de 2026

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra intervalos nubosos aumentando a cielo nuboso con predominio de nubes altas y nubosidad de evolución que, en el Pirineo, podría ir acompañada de alguna precipitación débil y dispersa durante la tarde.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos. Temperaturas máximas en descenso en el área de Tudela y con cambios ligeros predominando los aumentos en el resto. Vientos flojos y moderados de sur y sureste con intervalos fuertes en la vertiente cantábrica y en zonas elevadas del tercio norte al final del día.