El tiempo en Navarra para hoy, 23 de enero de 2026

PAMPLONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a nuboso o cubierto por la tarde. Posibles chubascos débiles y dispersos durante la mañana y, en el Pirineo, al final del día. Cota de nieve en torno a 1.000-800 metros.

Temperaturas mínimas en descenso, que se producirán al final del día; máximas con pocos cambios. Heladas débiles en el Pirineo y gran parte del centro de la Comunidad. Viento flojo del sur y sudeste, con rachas muy fuertes a principio en cotas altas y en la vertiente cantábrica a primeras horas.