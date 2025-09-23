El tiempo en Navarra para hoy, 23 de septiembre de 2025

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso o despejado en la Ribera y nuboso o cubierto en el resto tendiendo por la mañana a intervalos nubosos en el noroeste y en Pirineos con lluvias al principio y al final del día, y disminuyendo a poco nuboso o despejado en el resto. Brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos en el noroeste y en el Pirineo.

Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado de componente norte tendiendo al final a variable en la vertiente cantábrica.