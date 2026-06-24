El tiempo en Navarra para hoy, 24 de junio de 2026

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo poco nuboso o despejado con desarrollo de alguna nubosidad de evolución por la tarde. Ligera presencia de calima. No se descarta algún chubasco tormentoso ocasional en el tercio norte e incluso en el suroeste.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios. Viento flojo del sudeste y sur, tendiendo temporalmente a variable al final de la tarde y con intervalos de intensidad moderada de este y sureste en la Ribera, al final del día.