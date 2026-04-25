El tiempo en Navarra para hoy, 25 de abril de 2026

PAMPLONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielos nubosos con nubosidad de tipo bajo en el tercio norte, con nubosidad alta y de evolución en el resto. Probabilidad de nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la mitad norte y sin descartar algún chubasco que podría ir acompañado de tormenta en el Pirineo.

Temperaturas mínimas sin cambios significativos; máximas en descenso en el extremo norte, especialmente en la vertiente cantábrica donde podría ser notable, con pocos cambios en el resto. Vientos flojos de norte y noroeste.