El tiempo en Navarra para hoy, 25 de junio de 2026

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad de evolución y, al final del día, de nubes bajas en el noroeste con probables brumas y nieblas asociadas, sobre todo en zonas altas. Ligera presencia de calima al principio. Chubascos dispersos y tormentas ocasionales en la mitad noroccidental.

Temperaturas mínimas en descenso en el tercio oeste y con pocos cambios en el resto, y máximas en ligero descenso que será más acusado en el oeste. Viento flojo a moderado del sudeste amainando al final de la tarde a flojo variable.