El tiempo en Navarra para hoy, 26 de enero de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: lunes, 26 enero 2026 5:32
Seguir en

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo nuboso o cubierto. Lluvias débiles y chubascos que afectarán al Pirineo durante la madrugada, tendiendo a remitir por la mañana, y volviéndose a repetir de forma más generalizada al final del día. La cota de nieve en torno a 900-1200 metros que sube rápidamente al inicio de la tarde a más de 2000 metros.

Temperaturas mínimas en ascenso salvo en la Vertiente Cantábrica donde no se esperan cambios; máximas en descenso, menos acusado o sin cambios en el tercio septentrional. Viento flojo del noroeste acompañado de rachas fuertes que al final de la mañana virará a sureste sin que se descarte alguna racha muy fuerte en zonas altas de la Vertiente Cantábrica así como en la vertiente norte del Pirineo al final.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado