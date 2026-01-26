El tiempo en Navarra para hoy, 26 de enero de 2026

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo nuboso o cubierto. Lluvias débiles y chubascos que afectarán al Pirineo durante la madrugada, tendiendo a remitir por la mañana, y volviéndose a repetir de forma más generalizada al final del día. La cota de nieve en torno a 900-1200 metros que sube rápidamente al inicio de la tarde a más de 2000 metros.

Temperaturas mínimas en ascenso salvo en la Vertiente Cantábrica donde no se esperan cambios; máximas en descenso, menos acusado o sin cambios en el tercio septentrional. Viento flojo del noroeste acompañado de rachas fuertes que al final de la mañana virará a sureste sin que se descarte alguna racha muy fuerte en zonas altas de la Vertiente Cantábrica así como en la vertiente norte del Pirineo al final.