El tiempo en Navarra para hoy, 26 de noviembre de 2025

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra intervalos nubosos. Probables brumas y nieblas matinales en zonas altas de la mitad norte. Precipitaciones débiles, más frecuentes e intensas por la mañana y en la mitad occidental con nevadas en el Pirineo continuación del día anterior; con cotas de 800-1.000 metros.

Temperaturas con pocos cambios, ligeros en todo caso predominando los descensos en las mínimas. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Vientos variables, flojos en general con algún intervalo de moderado en horas centrales tanto en la Ribera como en el Pirineo.