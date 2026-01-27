El tiempo en Navarra para hoy, 27 de enero de 2026

PAMPLONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo nuboso o cubierto, pasando a intervalos nubosos a partir de mediodía. Lluvias débiles y algún chubasco en el Pirineo, que por la tarde tienden a remitir por el sur siendo poco probables al final. Cota de nieve en torno a 2.000 metros bajando gradualmente hasta 700-900 al final.

Temperaturas en descenso que podría ser localmente notable en las máximas en la Ribera Baja. Viento moderado de sureste que gira en la segunda parte del día a componente oeste y amaina. Rachas muy fuertes en la primera parte del día en la Vertiente Cantábrica y zonas altas del Pirineo.