El tiempo en Navarra para hoy, 28 de diciembre de 2025

PAMPLONA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra, en el norte poco nuboso o intervalos de nubes altas, y en el sur nuboso o cubierto, tendiendo a disminuir la nubosidad por la tarde. No se descartan brumas matinales y vespertinas en la Ribera del Ebro y en zonas altas del oeste. Probabilidad de Lluvias débiles y chubascos en la Ribera durante las primeras horas del día.

Temperaturas sin cambios, salvo algún ligero descenso de las mínimas en el este. Viento flojo variable, con predominio del sureste por la mañana.