PAMPLONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra intervalos de nubes altas por la mañana que aumentarán a cielo nuboso o cubierto de nubes altas por la tarde. No se descartan brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en la mitad oriental.

Temperaturas mínimas en aumento en el Pirineo y más ligero en el resto. Temperaturas máximas en aumento en los extremos norte y oeste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles y dispersas en cumbres del este del Pirineo. Vientos flojos variables con predominio de la componente oeste en la mitad sur.