El tiempo en Navarra para hoy, 29 de agosto de 2025

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra, en general, cielos poco nubosos; al final del día se cubrirán en el tercio norte. Posibilidad de algunas nieblas dispersas en zonas altas de la mitad norte al principio y final del día. Precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente cantábrica, más probables en las horas centrales.

Temperaturas mínimas sin cambios relevantes; máximas en aumento, más acusado en la ribera del Ebro. Viento flojo y variable, salvo durante las horas centrales, que será del noroeste y moderado.