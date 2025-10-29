El tiempo en Navarra para hoy, 29 de octubre de 2026

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielos nubosos y cubiertos sin descartar brumas y nieblas vespertinas en zonas altas de la mitad norte. Probabilidad de precipitaciones débiles y moderadas dispersas que serán más frecuentes al final de la tarde.

Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas en descenso en el Pirineo y con cambios ligeros en el resto, predominando los aumentos en la Ribera. Vientos flojos y moderados de sur y sureste con intervalos más intensos en el tercio norte, donde no se descartan algunas rachas muy fuertes durante la tarde.