El tiempo en Navarra para hoy, 30 de diciembre de 2025

PAMPLONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo nuboso o cubierto, por abundante nubosidad baja. Brumas matinales dispersas, que podrán aparecer de nuevo al final del día en el entorno del Pirineo. Probables lluvias débiles y chubascos en la vertiente cantábrica durante el día.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en la mitad norte, sin cambios en el resto. Heladas débiles en el extremo oriental del Pirineo. Viento flojo de componente norte aumentando a intensidad moderada a partir de mediodía en la Ribera.