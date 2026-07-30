El tiempo en Navarra para hoy, 30 de julio de 2026

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo poco nuboso o despejado en la mitad sur, y con intervalos nubosos en la mitad norte. No se descartan lluvias débiles y chubascos ocasionales y dispersos, con posibles tormentas, durante la segunda mitad del día.

Temperaturas en descenso generalizado, en general ligero, y que será notable de las máximas en el tercio norte. Se superarán los 35 grados en el Pirineo, los 37 grados en el centro y los 39 grados en la Ribera. Viento flojo variable tendiendo a sureste en las horas centrales del día y arreciando a moderado del norte con rachas fuertes durante la tarde.