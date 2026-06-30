El tiempo en Navarra para hoy, 30 de junio de 2026

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo nuboso con nubes bajas en la vertiente cantábrica y zonas aledañas, y poco nuboso o despejado en el resto. Brumas y nieblas matinales en zonas altas, que volverán a aparecer al final del día en el Pirineo. No se descarta alguna llovizna o chubasco disperso en la Vertiente Cantábrica y en el Pirineo, más probable al final del día.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, menos probable en el noroeste donde permanecerán sin cambios, y que podrá ser moderado en la Ribera; máximas con pocos cambios, salvo algún ligero descenso en el entorno del Pirineo. Viento flojo de componente norte arreciando a moderado, con rachas fuertes del Cierzo, al final de la mañana.