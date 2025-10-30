El tiempo en Navarra para hoy, 30 de octubre de 2025

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielos nubosos y cubiertos con claros esporádicos durante las horas centrales. Posibles brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas del tercio norte. No se descartan precipitaciones débiles en el Pirineo por la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, máximas en ascenso generalizado. Vientos moderados del sur y sureste con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en el tercio norte.