El tiempo en Navarra para hoy, 31 de julio de 2026

PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra nubosidad baja y lluvias débiles en la Vertiente Cantábrica, e intervalos nubosos en el resto, con posible crecimiento de nubosidad de evolución en la Ribera Baja, donde podría darse algún chubasco tormentoso por la tarde.

No se descarta que las tormentas pudieran desplazarse hacia el tercio más oriental y área pirenaica, siendo, puntualmente, de carácter seco.

Temperaturas mínimas con pocos cambios o descensos ligeros, y máximas en descenso generalizado, localmente notable. Se podrán alcanzar los 37 grados en puntos de la Ribera.

Viento flojo variable y arreciando a moderado del norte durante la tarde, con algún intervalo del sudeste en el extremo suroriental. Podrán registrarse rachas fuertes en la segunda mitad del día, localmente asociadas a fenómenos tormentosos en caso de producirse éstos.